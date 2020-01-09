الجبير: المملكة ستقف مع العراق ليتجاوز ما يهدد أمنه واستقراره وعروبته

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، دعم السعودية للعراق، لإبعاده هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: إنَّ «المملكة تنظر للأوضاع في العراق باهتمامٍ وحرصٍ، وتعمل على إبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب، وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن».

وجدد الجبير موقف المملكة الداعم للعراق، قائلًا: إنَّ «المملكة ستقف إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدّد أمنه واستقراره وانتماءه لعروبته».