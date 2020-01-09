«مدني جازان» يحذر من أمطار غزيرة وتقلبات جوية بعدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم الخميس، الجميع بأخذ الحيطة والحذر وذلك بناءً على التنبيهات الجوية المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها رياح سطحية نشطة على منطقة جازان ومحافظاتها خلال اليوم الخميس، والغد، الجمعة.

وتهيب المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

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