المرور: 3 شروط للاعتراض على المخالفات «إلكترونيًّا»

جدد المرور السعودي تنبيهه إلى شروط الاعتراض على المخالفات المرورية «إلكترونيًّا» عبر بوابة (أبشر).

وأشار الحساب الرسمي للمرور على موقع تويتر، إلى أن من شروط الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا ما يلي:

أولًا- يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.

ثانيًا- لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا عبر بوابة (أبشر) وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

ثالثًا- عند وجود اعتراض آلي مفتوح قيد المعالجة، لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد من قبل مقدم الاعتراض نفسه.

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وأشار المرور إلى أنه تُعرَض معلومات المخالفة مع الصور على هيئة تقرير، ويسمح بمشاهدة تقرير المخالفة مرتين فقط خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

وكانت الإدارة العامة للمرور أطلقت في مارس 2019م، خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، عبر بوابة (أبشر).

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