أهاب فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتقيد بالأنظمة المرورية في ظل التقلبات الجوية والضباب الكثيف التي تشهدها المنطقة حالياً.
وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أنّ هذه الاستعدادات تأتي بقيادة ميدانية من المساعد للمدير العام للشؤون الإسعافية ورفع جاهزية 15 مركزاً إسعافياً بالمنطقة، مؤكداً أن الشؤون الإسعافية والقيادات الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الإسعافية لمحتاجيها وفي شتى الظروف المناخية.
وشدد على جميع العاملين بالميدان, والمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث - لا قدر الله - وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها.
اقرأ أيضًا:
رفع جاهزية الهلال الأحمر والفرق الإسعافية لمواجهة الضباب بمنطقة الباحة
«الهلال الأحمر» ينظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بالباحة
الداخلية تنفذ حكم القصاص في قاتل «سعد الزهراني» بالباحة
كانت هذه تفاصيل خبر «تقلبات جوية» تدفع الهلال الأحمر بالباحة لتحذير قائدي المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.