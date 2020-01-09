الراصد الحربي: حالة ماطرة وثلجية خلال الـ24 ساعة القادمة

توقع عضو مركز الفلك الدولي والمشروع الإسلامي لرصد الأهلة، الراصد الجوي، سامي عبيد عبدالله الحربي، حالة جوية ماطرة وثلجية مصحوبة بموجة شديدة البرودة، تؤثر على المملكة خلال اليوم الخميس وحتى السبت القادم.

وأشار الراصد الحربي –عبر حسابه بتويتر- إلى أن هطول الأمطار سيكون على أجزاء متفرقة من مناطق المملكة، مضيفًا أنه من مساء اليوم الخميس وحتى مساء غد الجمعة، هناك فرص واردة لتساقط الثلوج على منطقة تبوك، وثلوج ثقيلة على «الظهر وعلقان والزيتة وجبل اللوز»، وأقل كثافة على «عين الأخضر وشمال منطقة المدينة نحو شمال العلا»، واحتمال «الرأس الأبيض جنوب شرق خيبر».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، نجران، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، الرياض، والشرقية».

فيما تكون السماء غائمة جزئيًا الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية»، وهناك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

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