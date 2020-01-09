«حساب مزيف» باسم مدير مشروع «جدة داون تاون» ينشر قرارات وهمية

قالت معلومات، اليوم الخميس، إن جهات رسمية شرعت في اتخاذ إجراءات نظامية ضد شخص انتحل صفة المدير التنفيذي المكلف بمشروع «جدة داون تاون» المهندس عمر الزهراني، وأنشأ حسابًا باسمه على «تويتر»، رغم أن المهندس عمر الزهراني لا توجد له أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبادر الحساب الوهمي الذي ينتحل اسم المهندس عمر الزهراني، إلى نشر قرارات وأخبار مغلوطة عبر «تويتر»، وروج لأسماء موظفين ليس لهم وجود حقيقي بالشركة، تحت اسم «المهندس عمر بن محمد الزهراني»، فيما أشارت المعلومات إلى أن الجهات المختصة بدأت تتخذ إجراءات نظامية ضد منتحل صفة المهندس الزهراني، بحسب «العربية».

وحول عدم إصدار صندوق الاستثمارات أو الشركة بيانًا رسميًّا بذلك؛ ذكرت المصادر أن الشركة تأسَّست شركة مستقلة، وهو ما يحول دون قيام صندوق الاستثمارات بالتحدث باسمها، كما أن الشركة لا تزال في مراحل تأسيسها الأولى، وهو ما تسبَّب في تأخُّر إعلانها عن أي تعيينات أو تنظيمات خاصة بها.

يُذكر أن مجلس إدارة مشروع «جدة داون تاون»، أصدر بتاريخ 2 يناير الحالي، قرارًا بتعيين المهندس عمر الزهراني مديرًا تنفيذيًّا (مكلفًا) بصفة مؤقتة لحين تعيين مدير تنفيذي جديد لاحقًا، بعد عاصفة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار قرار تكليف هشام ملائكة بالمنصب.

ومشروع «جدة داون تاون» هو مشروع يهدف إلى إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة، على مساحة 5 ملايين متر مربع تسع أكثر من 58 ألفًا.

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