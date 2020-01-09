وزير الخارجية: العراق يحتاج لتكاتف أبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب

أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن دعم المملكة العربية السعودية للعراق، مؤكدًا أنها ستقف دومًا مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، لتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه العزيز.

وقال وزير الخارجية، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: إنَّ «العراق بلد عربي شقيق، وهو أحوج ما يكون اليوم لتكاتف أبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب، وأن لا يكون ساحة لمعركة هو الخاسر الأكبر فيها».

وتابع وزير الخارجية، أنَّ المملكة «ستقف كما هو عهدها دومًا مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه العزيز».