السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تٌسلم مُخطط القرية النموذجية بالبيضاء لوزارة الإسكان



مكة المكرمة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

وجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتسليم المخطط العام للقرية النموذجية بمركز البيضاء بمنطقة مكة المكرمة لوزارة الإسكان، وتسهيل مُهمة إصدار رخص البناء للمخطط.

وأوضح معاليه بأن تسليم المُخطط لوزارة الإسكان جاء وفقاً لتوجيهات واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، لتنمية منطقة مكة المكرمة وقُراها.

وأشار المهندس القويحص إلى اعتماد أمانة العاصمة المقدسة للمخطط وتخصيص قطع منه لإنشاء الدوائر الحكومية والمرافق العامة، وذلك في إطار حرص الأمانة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات البلدية بمكة المكرمة والقرى التابعة لها و تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة و بما يتماشى مع اهتمام وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - من أجل تحقيق الرفاهية والرخاء لكافة المواطنين.

يُذكر أن مخطط القرية النموذجية بمركز البيضاء تبلغ مساحته الإجمالية مليون متر مربع، ويعد أول موقع للإسكان التنموي (غير ربحي)، وتعد "قرية البيضاء" واحدة من القرى النموذجية بمكة المكرمة ويشرف على تنميتها وتطويرها مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

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13:49ت م

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