السعودية اليوم / رئيس النيجر يشيد بدور منظمة الإيسيسكو في تقديم الحضارة الإسلامية إلى العالم



الرباط 14 جمادى الاولى 1441 ه موافق 09 يناير 2020 م واس

أشاد رئيس جمهورية النيجر محمـدو إيسوفو، بدور المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم و الثقافة الإيسيسكو في تقديم الحضارة الإسلامية إلى العالم وذلك خلال استقباله أمس بالعاصمة نيامي، الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو.

وذكر بيان للمنظمة، أن رئيس النيجر أكد على أهمية الدبلوماسية الثقافية، وضرورة العمل على تصدير الثقافة الإسلامية التنويرية، لما للثقافة من دور فعال في مواجهة الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن بعض الشباب يسقطون في فخ الإرهاب، الذى أصبح للأسف ظاهرة في بعض المجتمعات، نتيجة غياب الثقافة والتعليم الجيد.

وأوضح الرئيس أن دول القارة الإفريقية تعاني من مشكلات كثيرة، وإن لم تستطع هذه الدول تطوير أنظمة التعليم بها فلن تستطيع مواكبة التطور الحادث في العالم، على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى التطور التقني.

ووعد رئيس النيجر، بأن يكون التعاون بين بلاده المنظمة مثمرا جدا، وبأنه سيدعم الإيسيسكو بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

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13:40ت م

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