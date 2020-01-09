السعودية اليوم / "خيركم" تصحح أكثر من 200 ألف تلاوة حول العالم



جدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

استخدم أكثر من 200 ألف قارئ للقرآن الكريم خلال عام 2019 م المقارئ الهاتفية والإلكترونية والتطبيقات الذكية المتوفرة بعدة لغات التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة، والتي تعمل على تصحيح القراءة للقرآن الكريم.

وأفاد رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي, أن 204513 قارئاً جرى تصحيح تلاوتهم خلال العام المنصرم 2019, وذلك عبر المقارئ الهاتفية والإلكترونية والتطبيقات القرآنية المتوفرة على الأجهزة الذكية بعدة لغات, والتي من أبرزها "اتلوها صح" حيث يعمل المشايخ على مدى 16 ساعة على استقبال المتصلين وتصحيح تلاوتهم.

وأبان المهندس حنفي أن 90 قارئاً جرى إجازتهم في روايات القرآن الكريم، وجميع هؤلاء الحفظة والمجازين يحصلون على شهادات فور اختبارهم في أقل من 60 ثانية عبر برنامج الاختبارات الإلكترونية الذي أطلقته الجمعية تماشياً مع التقنية التي يشهدها العالم ووفق التحول الرقمي الذي بدأته منذ سنوات.

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13:33ت م

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