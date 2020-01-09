السعودية اليوم / مجلس الشورى يناقش تقارير الإسكان والخدمة المدنية ومكافحة الفساد وعدد من الموضوعات في جلساته الأسبوع القادم



الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخِدْمات ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تُجَاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/ 1440هـ , في جلسة سابقة .

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1439/ 1440هـ , في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الهيئة .

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ , وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية

وخلال الجلسة العادية السابعة عشرة التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون , المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع , والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة (23) من نظام المجلس, ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن المقترح .

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الوزارة .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشان التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/ 1440هـ ,وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الوزارة .

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13:33ت م

0083 الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسيصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخِدْمات ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تُجَاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/ 1440هـ , في جلسة سابقة .ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1439/ 1440هـ , في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الهيئة .ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ , وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1439/ 1440هـ .وخلال الجلسة العادية السابعة عشرة التي يعقدها الثلاثاء القادم يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون , المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع , والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة (23) من نظام المجلس, ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن المقترح .ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الوزارة .كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشان التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/ 1440هـ ,وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الوزارة .// يتبع //13:33ت م0083 عام / مجلس الشورى يناقش تقارير الإسكان والخدمة المدنية ومكافحة الفساد وعدد من الموضوعات في جلساته الأسبوع القادم/ إضافة أولى واخيرة

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439/ 1440هـ , وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1439/ 1440هـ .

وخلال الجلسة العادية الثامنة عشرة التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت مجلس

الشورى على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه تقرير المؤسسة في جلسة سابقة .

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية

بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً- للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الهيئة .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخِدْمات , بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير الوزارة .

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439/ 1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن تقرير المدينة .

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عددٍ من الدول في مجالات عدة .

// انتهى //

13:33ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.