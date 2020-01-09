السعودية اليوم / وزير العمل يلتقي بمدير جامعة الإمام محمد بن سعود



الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، لمناقشة وتحديد البرامج الأكاديمية في مرحلة البكالوريوس والدبلومات والدراسات العليا التي يحتاجها سوق العمل، وتماشياً مع التوسع المطرد في الجامعات

كما نوقش في هذا الاجتماع الذي ضم عدد من مسؤولي الوزارة والجامعة، بحث سبل التعاون في مجال الدراسات والابحاث لخدمة المجتمع وتطوير المؤسسات غير الربحية وعمل دراسات في بناء الشخصية السعودية, وتشكيل فريق عمل من الوزارة والجامعة له رؤية واضحة ومحدده ويتمكن من تلبية احتياج سوق العمل وتوطين الوظائف.

كما هدفت هذه الزيارة لتعزيز التعاون المشترك بين جامعة الإمام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحرص الجامعة على تطبيق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - لاستثمار علاقاتها وشراكاتها مع القطاعيين العام والخاص في سبيل تطوير القطاع غير الربحي وتدريب الطلاب والطالبات في تنمية طاقاتهم وأوقاتهم بالإسهام في بناء وتنمية المجتمع.

حضر الاجتماع معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن صالح اللحيدان، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور عبدالله الشدي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، وعميد القبول والتسجيل الدكتور سليمان بن سليمان العنقري، وعميد كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع الدكتور ماجد أبو دبيل.

// انتهى //

13:32ت م

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الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسالتقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، لمناقشة وتحديد البرامج الأكاديمية في مرحلة البكالوريوس والدبلومات والدراسات العليا التي يحتاجها سوق العمل، وتماشياً مع التوسع المطرد في الجامعات السعودية بما يتوافق مع خطط التنمية المستقبلية وتحقيق رؤية المملكة 2030، في إعداد خططها الدراسية والبحثية وتحديد التخصصات التي تواكب هذه المرحلة في تطوير سوق العمل للأجيال القادمة.كما نوقش في هذا الاجتماع الذي ضم عدد من مسؤولي الوزارة والجامعة، بحث سبل التعاون في مجال الدراسات والابحاث لخدمة المجتمع وتطوير المؤسسات غير الربحية وعمل دراسات في بناء الشخصية السعودية, وتشكيل فريق عمل من الوزارة والجامعة له رؤية واضحة ومحدده ويتمكن من تلبية احتياج سوق العمل وتوطين الوظائف.كما هدفت هذه الزيارة لتعزيز التعاون المشترك بين جامعة الإمام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحرص الجامعة على تطبيق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - لاستثمار علاقاتها وشراكاتها مع القطاعيين العام والخاص في سبيل تطوير القطاع غير الربحي وتدريب الطلاب والطالبات في تنمية طاقاتهم وأوقاتهم بالإسهام في بناء وتنمية المجتمع.حضر الاجتماع معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن صالح اللحيدان، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور عبدالله الشدي، ووكيل الجامعة للدراسات العليا الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، وعميد القبول والتسجيل الدكتور سليمان بن سليمان العنقري، وعميد كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع الدكتور ماجد أبو دبيل.// انتهى //13:32ت م0082

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