

رفحاء 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

‏أطلق نادي الحي الترفيهي بثانوية رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس، مهرجان المشي "صحتي في خطوتي" وذلك بالممشى العام على طريق الشمال الدولي.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز ثقافة المشي لدى أفراد المجتمع كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة من خلال تشجيع وممارسة

// انتهى //

13:22ت م

0080



رفحاء 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس‏أطلق نادي الحي الترفيهي بثانوية رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس، مهرجان المشي "صحتي في خطوتي" وذلك بالممشى العام على طريق الشمال الدولي.ويهدف المهرجان إلى تعزيز ثقافة المشي لدى أفراد المجتمع كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة من خلال تشجيع وممارسة الرياضة ، وتكوين الشخصية الايجابية.// انتهى //13:22ت م0080

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق مهرجان المشي "صحتي في خطوتي" في نادي الحي الترفيهي برفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.