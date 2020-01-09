السعودية اليوم / تغطية المسجد الحرام بأكثر من 15 ألف حافظة ماء زمزم



مكة المكرمة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة سقيا زمزم التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع عدد الحافظات الموجودة في المشايات الرئيسية والمصليات وفي الساحات الخارجية لتصل إلى 15 ألف حافظة لماء زمزم المبارك, تنقسم إلى المبرد وغير المبرد, وذلك ضمن استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإجازة منتصف العام والتي تشهد تزايداً في أعداد قاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي أن الإدارة قامت بتشغيل مشربيات ماء زمزم "الرخامية والاستيل"، إضافة إلى دعم المواقع بالمسجد الحرام بالحافظات حيث أصبح مجموعها 15 ألف حافظة.

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12:41ت م

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