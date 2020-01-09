السعودية اليوم / مقتل 35 مسلحًا في الصومال



مقديشو 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

أعلنت مصادر عسكرية أن القوات الخاصة الصومالية بدعم من الشركاء الدوليين، قضت على 35 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية، في منطقة جوبا السفلى جنوبي الصومال.

وقال قائد عسكري في ولاية جوبالاند الصومالية حسن محمد عدن: إن الجيش الصومالي أجرى عملية مشتركة مع شركائه الدوليين في جوبا السفلى بناء على معلومات من ساكنين ، مما أسفر عن مقتل 35 من مسلحي الشباب من بينهم قيادات."

يذكر أن هذه العملية العسكرية جاءت بعد نحو أربعة أيام من قضاء القوات الخاصة الصومالية على 30 من مسلحي الشباب في منطقة شابلي السفلى جنوبي البلاد.

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12:40ت م

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