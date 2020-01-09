شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على كويتي لخلافات مالية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، حيث أقدم "فهد بن فالح بن خلف الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل/ محمد بن سعد بن محمد بن سعد - كويتي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف مالي بينهما.

وقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.