أسهم أرامكو ترتفع بنسبة 0.44% في تعاملات اليوم

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

عاد اللون الأخضر إلى أسواق المال الخليجية، اليوم الخميس، بعد التراجعات التي شهدتها عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الإيراني في غارة أميركية.

وبعد ساعة ونصف من تداولات، اليوم الخميس، ارتفع مؤشر السوق المالية الرئيسي “تاسي” بنسبة 2.07% ليغلق عند 8292.54 نقطة، وسط نشاط أسهم أرامكو، التي ارتفعت بنسبة 0.44% لتصل إلى 34.35 ريال.

Advertisements

وعوض مؤشر سوق دبي المالي خسائر أمس، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5% ليصل إلى 2753.97 نقطة بعد نحو ساعتين ونصف من بداية التداولات، وسط نشاط أسهم بنك دبي الإسلامي التي ارتفعت 0.91% وأسهم شركة إعمار التي ارتفعت بنسبة 2.25%.

ومحا أيضاً سوق أبوظبي خسائر أمس، وحقق مؤشره الرئيسي ارتفاعاً قدره 1.02%، ليغلق عند 5070.51 نقطة. وزاد مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 1.85% ووصل إلى 6924.94 نقطة، بعد نحو ثلاث ساعات ونصف من التداولات.

وارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.84% وأغلق عند 1598.68 نقطة. وواصلت البورصة المصرية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن تجاهلت أمس التراجعات في الأسواق العالمية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.92% ووصل إلى 13666.85 نقطة بعد ساعة ونصف من بداية التداولات.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على