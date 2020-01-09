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2020-01-09 أمطار وسيول وغبار على عسير تستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومه وبارق ومحايل والحرجة والنماص وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبيشة وتثليث، ومركزي بللسمر ووادي بن هشبل.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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