روبياليس يشيد بتحولات كأس السوبر الإسبانية في المملكة

2020-01-09

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، إن كأس السوبر الإسباني نمى وتقدم بشكل كبير؛ بفضل انتقاله إلى المملكة، وذلك خلال لقائه مع الصحفيين بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا 3-1 في المباراة الافتتاحية في جدة، أمس الأربعاء.

وروبياليس هو صاحب قرار توسيع المشاركة في البطولة بين بطلي الدوري، وكأس ملك إسبانيا، لتضم 4 فرق ونقلها من أغسطس إلى يناير خارج إسبانيا، ووقع اتفاقًا مدته ثلاث سنوات للعب في المملكة.

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وقال بعد المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبد الله الرياضية، والتي ستستضيف أيضاً الدور نصف النهائي يوم الخميس بين برشلونة وأتلتيكو مدريد: قطعت كأس السوبر اليوم خطوة كبيرة للأمام، عندما خططنا للتغييرات في العام الماضي، لم نكن نعرف أي الفرق ستلعب ، لكننا راهنا على النجاح، وعلمنا أننا نستطيع أن نحول حدثًا صيفيًا عاديًا إلى منافسة ضخمة.

وأضاف في مقابلة مع موفيستار الإسبانية:الآن كأس السوبر الإسبانية هي البطولة المصغرة الأكثر أهمية في العالم.

يُذكر أن آخر نسخة لكأس السوبر الإسبانية بنظامها الجديد، أُقيمت العام الماضي بنظام المباراة الواحدة بين برشلونة وإشبيلية في المغرب.

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