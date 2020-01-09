شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من مدعي العلاج بالطب البديل والان نبدء بالتفاصيل

حذرت الصحة من مدعي العلاج بالطب البديل الذين يروجون لأنفسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن يكون لديهم رخصة للمزاولة.

ونشرت الصحة

لاتشتري صحتك من المكان الخطأ #عش_بصحة pic.twitter.com/dVC5bfdLfY Advertisements — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 8, 2020

من خلال منصتها التوعوية #عش بصحة، شدّدت فيه على عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند على أساس علمي، وأنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، والتواصل مع مركز صحة 937 للإبلاغ عن مدعي الطب البديل.

وأبانت أن المواطنين والمقيمين يمكنهم الحصول على معلومات الرخص للطب البديل والتكميلي من خلال المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.