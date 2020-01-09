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شكرا لقرائتكم “المواطن” في مخيم الزعتري.. اللاجئون السوريون: جهود المملكة الإنسانية خففت عنا الآلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
“متابعات الخليج 365” في مخيم الزعتري.. اللاجئون السوريون: جهود المملكة الإنسانية خففت عنا الآلام
ثمنوا جهود المملكة الإغاثية في توفير الغذاء والدواء
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - الأردن
تجولت عدسة صحيفة “متابعات الخليج 365” داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية؛ لرصد جهود المملكة العربية السعودية في دعم ورعاية اللاجئين.
ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ممثلة بالمستشفى السعودي الذي يحتوي على العديد من العيادات التخصصية كعيادات الطب العام وعيادات الأطفال والعيادة النسائية وعيادة الباطنية وعيادة الأذن، وعيادة الأسنان وعيادة الجراحة، وعيادة التطعيم وعيادة الأمراض الجلدية وعيادة التغذية والرعاية الصحية.
وتقدم عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري العلاج المناسب للحالات المرضية وتأمين الأدوية باستمرار للمرضى السوريين.
ومن جانبه، عبر الأشقاء السوريون عبر “متابعات الخليج 365” عن رضاهم التام لما يقدم لهم من الخدمات الطبية في مخيم الزعتري وتوفير الأدوية التي بحتاجونها بشكل مستمر.
كما عبر عدد من اللاجئين السوريين عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما يوليه من اهتمام لجميع الجوانب الإغاثية لهم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل مكروه.
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