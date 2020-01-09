الشيخ الخثلان: لا تشرع صلاة الخسوف غداً

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام، سعد الخثلان، أنه لا تشرع صلاة الخسوف يوم غد الجمعة.

وقال الخثلان: من المتوقع خسوف القمر الفلكي غداً الجمعة إن شاء الله.. وهذا الخسوف خسوف شبه ظل ولا يعتبر خسوفاً بالمعنى الشرعي؛ لكونه لا يُرى بالعين المجردة، وعلى هذا فلا تشرع صلاة الخسوف في هذه الحال.

ومن المنتظر أن تحدث يوم غد الجمعة ظاهرة خسوف القمر والذي لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات وذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (قارة أوروبا– قارة أسيا– معظم قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الشمالية).

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وتستغرق جميع مراحل خسوف القمر منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وخمس دقائق تقريبًا.

ويحدث خسوف القمر عندما يمر القمر عبر ظل الأرض، ولكن يحدث هذا فقط عند اكتمال القمر، وعندما يكون القمر على الجانب البعيد من الأرض من الشمس.

وعلى عكس كسوف الشمس، يمكن ملاحظة خسوف القمر من نصف الكرة الأرضية بأكمله.

وخسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية، حيث تحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل فيكون خسوفًا كليًّا، أو اقتران تقريبي فيكون خسوفًا جزئيًّا.

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