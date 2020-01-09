اخبار السعوديه

تدشين بوابة لخدمات تأجير السيارات الشهر المقبل

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم تدشين بوابة لخدمات تأجير السيارات الشهر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-09

تدشين بوابة لخدمات تأجير السيارات الشهر المقبل

تشمل تأجير الشاحنات في المرحلة المقبلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مدير عام النقل بالسيارات الصغيرة بهيئة النقل ماجد الزهراني أنه سيتم خلال شهر تدشين بوابة تأجير تعني بخدمات تأجير السيارات.

Advertisements

وأضاف الزهراني في حواره إلى برنامج تم على قناة SBC أن العقد الموحد في مراحله النهائية ويتم دراسته مع الجهات الأخرى، متابعاً أن بوابة التأجير التي ستدشن ستعني بخدمات السيارات كمرحلة أولى وستشمل تأجير الشاحنات في المرحلة المقبلة.

وقال إن المرجو من بوابة التأجير أن تكون العملية ضامنة لحقوق المؤجر والمستأجر، بحيث لا يكون هناك سيارة للإيجار بدون تأمين، أو تكون غير صالحة أو عليها مطالبات لجهات أمنية أو جهات أخرى.

تابعنا على 637aa86321.jpg تواصل معنا علىdca95b1d31.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين بوابة لخدمات تأجير السيارات الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا