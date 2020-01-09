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حائل تسجل أدنى درجة حرارة اليوم
عرعر وطريف 4 درجات مئوية
متابعات الخليج 365 - حائل
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن المناطق التي سجلت أدنى درجات الحرارة اليوم الخميس بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وبحسب الأرصاد، سجلت حائل وسكاكا درجات الحرارة الأدنى بـ3 درجات، فيما سجلت عرعر وطريف 4 درجات مئوية.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.
وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وانخفاضًا في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.
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