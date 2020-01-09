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نصائح من عائض القرني لطرد الكسل

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2020-01-09

نصائح من عائض القرني لطرد الكسل

دعا للتفاؤل وتوكيل الأمر للطيف الخبير

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني بعض النصائح الهامة لطرد الكسل وبدء يوم جديد بنشاط ونجاح.

وقال القرني في تغريدات له عبر تويتر: توكل على الله وأحسن الظن به، وأبشر بكل خير وفضل منه، واعلم أنه لن يُصيبك شيء إلّا ما كتبه لك سبحانه، كما قال تعالى: “قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ”.

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وأضاف: اطرد الكسل، وتخلّص من الخمول، وأذهب الهم والغم، بركعتي الضحى، لتتصل فيها بأرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، تشكو عليه حاجاتك، وترفع إليه طلباتك، فتأنس بقُربه، وتفوز بحُبه، تقبل الله منّا ومنكم.

وتابع القرني: قيل لمريم في شدة الأزمة، وصعوبة الموقف: “فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا”، كُل المصائب أمان بإذن الرحمن، فلا تُرهق ذهنك بالتفكير والتدبير، بل تفاءل، واطمئن، ووكّل أمرك للطيف الخبير.

 

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