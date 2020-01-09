- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم نصائح من عائض القرني لطرد الكسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نصائح من عائض القرني لطرد الكسل
دعا للتفاؤل وتوكيل الأمر للطيف الخبير
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الشيخ الدكتور عائض القرني بعض النصائح الهامة لطرد الكسل وبدء يوم جديد بنشاط ونجاح.
وقال القرني في تغريدات له عبر تويتر: توكل على الله وأحسن الظن به، وأبشر بكل خير وفضل منه، واعلم أنه لن يُصيبك شيء إلّا ما كتبه لك سبحانه، كما قال تعالى: “قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ”.
وأضاف: اطرد الكسل، وتخلّص من الخمول، وأذهب الهم والغم، بركعتي الضحى، لتتصل فيها بأرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، تشكو عليه حاجاتك، وترفع إليه طلباتك، فتأنس بقُربه، وتفوز بحُبه، تقبل الله منّا ومنكم.
وتابع القرني: قيل لمريم في شدة الأزمة، وصعوبة الموقف: “فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا”، كُل المصائب أمان بإذن الرحمن، فلا تُرهق ذهنك بالتفكير والتدبير، بل تفاءل، واطمئن، ووكّل أمرك للطيف الخبير.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح من عائض القرني لطرد الكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.