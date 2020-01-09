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شكرا لقرائتكم استبدال سجاد المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استبدال سجاد المسجد الحرام
لتكسوا جنباته وساحاته الخارجية
متابعات الخليج 365 - واس
شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خططها الموضوعة مسبقاً ممثلة بوكالة الشؤون الفنية والخدمية, بتبديل جميع السجاد الموجود بالمسجد الحرام وساحاته بسجاد جديد نظرا لما يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام من كثافة في أعداد المعتمرين والمصلين والزوار.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية نايف الجحدلي أن تبديل السجاد يأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الإدارة، لتوفير كل ما يسهم في العناية بالمسجد الحرام وقاصديه.
من جانبه بين مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن عدد السجاد المستبدل يصل إلى 12500 سجادة لتكسوا جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تسعى إلى راحة قاصدي بيت الله الحرام حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وصلواتهم في المسجد الحرام في أجواء إيمانية وطمأنينة كبيرة في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لهم الحكومة الرشيدة.
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