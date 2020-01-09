استمراراً لمشاركتها في ملتقى مكة الثقافي في الورشة 11.. "السعودية للكهرباء" تؤهل 55 شاباً وفتاة على الخطابة والحوار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم فريق مبادرة "قادة الغد بلغة القرآن"، ورشة العمل الحادية عشر، بعنوان: "لون صوتك"، ضمن مشاركة الشركة السعودية للكهرباء في ملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤١، الذي انطلق تحت شعار: "كيف نكون قدوة بلغة القرآن".

شارك في ورشة العمل 55 شاباً وفتاة، فيما أعدها وقدمها كوادر سعودية من منسوبي "السعودية للكهرباء".

وتسعى الشركة، من خلال الورش التي قدمتها في الملتقى هذا العام، إلى تطوير وتنمية مهارات المشاركين في مجالات الخطابة والحوار وتمكين لغة القرآن ودعمها بهذه المهارات.