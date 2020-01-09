خسوف القمر ... أوَّل ظاهرة فلكية تشهدها السعودية في 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض

تشهد السعودية مساء غدٍ الجمعة، أوَّل ظاهرة فلكية تتزيَّن بها السماء في 2020، وهي خسوف شبه الظل للقمر، وهي ظاهرة تجذب انتباه هواة الفلك والمُغْرَمين بالظواهر الفلكية.

ويحدث خسوف القمر، بعد أسبوعين من كسوف الشمس الحلقي الذي جرى في 26 ديسمبر الماضي.

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وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، في بيان له اليوم الخميس ، إن خسوف القمر هو الأوَّل من أربعة خسوفات هذا العام ، مشيرا الى إنَّ خسوف شبه الظل، يحدث عندما يعبر القمر منطقة شبه ظل الأرض الباهتة ، ويستمر أربع ساعات وأربع دقائق..

وأكد أنّه خلال هذا النوع من الخسوف ستقل إضاءة القمر قليلًا خلال مدة الخسوف، وهذا سينطبق على جميع خسوفات القمر في 2020؛ لكونها من نوع شبه الظل.

وأشار إلى أنَّ مراحل الخسوف ستكون في وقتٍ واحد في مناطق المملكة كافة؛ حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 08:8 بتوقيت السعودية.

وكشف أن خسوف القمر المرتقب حدوثه غدًا الجمعة، لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف