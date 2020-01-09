السعودية | إرشادات للمبتعثين السعوديين في أستراليا وسط استمرار الحرائق

شكرا لقرائتكم إرشادات للمبتعثين السعوديين في أستراليا وسط استمرار الحرائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، في تعميم صدر عنها، إنه يتوجب على المبتعثين والمبتعثات السعوديين ومرافقيهم أخذ الحيطة والحذر من الحرائق الغابات الأسترالية، والتقيد بتعليمات السلطات الأسترالية.

وخصصت الملحقية رقمين للتواصل معها في حالة وجود أي أمر طارئ، أو في حال تلقي الطلاب إشعاراً بإخلاء المدن التي يقطنونها أو في حال الرغبة بالعودة إلى السعودية، هما (0432257277) و(0473999119).

كما خصصت البريد الإلكتروني ([email protected]) لإحاطة الملحقية بإجراءات مغادرة المبتعثين، لتتمكن الملحقية من التواصل مع الجهات ذات العلاقة ببعثة ودراسة الطالب من معاهد وجامعات وجهات الابتعاث، للتفاهم معها على كيفية ضمان عدم تأثر دراسة وبعثة الطالب بخطر حرائق الغابات في أستراليا.

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وتستمر الحرائق في أستراليا في أكل المساحات الخضراء والقضاء على الحيوانات وإحراق المنازل والمباني.

ودعت السلطات الأسترالية لإجلاء جماعي آخر من جنوب شرقي البلاد المكتظ بالسكان، اليوم الخميس، في الوقت الذي أجج فيه ارتفاع درجات الحرارة حرائق الغابات الهائلة، الأمر الذي شكل تهديداً على عدة بلدات وتجمعات محلية.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل آندروز في إفادة بثها التلفزيون "إذا تلقيتم تعليمات بالرحيل، فعليكم أن ترحلوا. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان سلامتكم. الوضع خطر في بعض هذه المناطق. ولا نستطيع ضمان سلامتكم".

ووفقاً للحكومة المركزية فقد لاقى 27 شخصاً حتفهم في الوقت الذي التهمت فيه الحرائق المستعرة أكثر من 25.5 مليون فدان من الأراضي. وتشرد آلاف الأشخاص، بينما اضطر آلاف آخرون للإجلاء أكثر من مرة بسبب شدة الحرائق.