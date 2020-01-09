كشفت مصادر عن تعيين أحمد بن عبدالعزيز السليم رئيساً تنفيذياً «مكلفاً» لمشروع «جدة داون تاون» بحسب صحيفة عكاظ. ويهدف مشروع «جدة داون تاون» الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة إلى تهيئة بيئة جاذبة ومميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها، لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوق، ما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السليم رئيساً تنفيذياً “مكلفاً” لمشروع “جدة داون تاون” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.