السعودية اليوم / "برمجة تطبيقات أكسس" دورة تدريبية مجتمعية في تعليم شرورة



نجران 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

دعت إدارة تعليم شرورة ممثلةً في نادي الإمام الذهبي اليوم، الراغبين من أفراد المجتمع للتسجيل في دورتها المجتمعية المجانية بعنوان "برمجة تطبيقات أكسس"، وذلك بمقر نادي الحي بثانوية الإمام الذهبي بحي الروضة.

وأوضحت أن الدورة تأتي ضمن الفعاليات والبرامج النوعية التي تقدمها عبر أندية الحي التعليمي، وتستهدف المجتمع للرفع من قدرات أفراده في شتى مناحي الحياة والإسهام في صنع مجتمع متعلم وواعي .

وأشارت إلى أن الدورة ستنطلق يوم الأحد القادم في تمام الساعة الـ 4 مساءً, وتشتمل الدورة على عدد من المحاور منها: المفاهيم الأساسية لقواعد البيانات، واستخداماتها، وتنظيمها، والجدولTable، والسجل Record، والحقل Field، ونوع البيانات Data Type، وخصائصها، والمفتاح الأساسيPrimary Key، والفهرس Index، والعلاقات وتعريفها، وعمليات إدارة قواعد البيانات، وتحليلها، وكيفية التعامل معها، وصلاحيات المستخدم والمسئول، والتصميم، والنماذج، والكائنات، ومفهوم الماكرو ، واستخداماته ، وتدريب عملي.

// انتهى //

10:54ت م

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