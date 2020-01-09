السعودية اليوم / الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يطلق النسخة الثانية من برنامج رخصة الإدارة الاحترافية للأوقاف



جدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

يستعد الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز لإطلاق النسخة الثانية من برنامج رخصة الإدارة الإحترافية للأوقاف في مكتبة الملك فهد العامة بجدة خلال الفترة من 7 - 1 1 / 6 / 1441هـ، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال الأوقاف من أصحاب وصاحبات الأعمال والقضاة والنظَّار والمهتمين بالأوقاف، الذي يأتي متناغماً مع رؤية المملكة 2030 ، بهدف إيجاد قنوات احترافية للتنمية المستدامة وفق استراتيجيات اقتصادية مدروسة خاصة ما يتعلق بتفعيل دور الأوقاف في زيادة الناتج الاقتصادي المحلي .

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة الدكتور عصام بن حسن كوثر أن البرنامج تم إعداده بعد إجراء الدراسات المسحية لجميع البرامج المشابهة وكذلك إقامة ورش عمل متخصصة للخبراء في مجال الأوقاف، كما شارك في تأليف محاور البرنامج وتحكيمها متخصصين في مجال الأوقاف.

وأضاف أن برنامج رخصة الإدارة الاحترافية للأوقاف يشمل محاور أساسية هي: المحور التطويري، الذي يقدمه وكيل التنمية الاجتماعية سابقاً والمهتم بالأوقاف التنموية الدكتور عبدالله السدحان، والمحور النظامي ويقدمه رئيس المحكمة العامة بالقطيف الدكتور سعد المهنا، والمحور الإداري ويقدمه عضو مجلس إدارة صافولا الدكتور عدنان صوفي والمحور الاستثماري ويقدمه المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر.

وأشار إلى أن البرنامج ينطلق من رؤية الوقف العلمي بأن يكون الأول عربياً ومن أفضل خمسين وقف جامعي "على المستوى الإسلامي" عالمياً مورداً واستثماراً وأثراً ونماءً وذلك وفق رسالته في إدارة الوقف بحرفية لتنمية المجتمع وخدمة الأجيال أملاً في مرضاة لله.

// انتهى //

10:07ت م

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