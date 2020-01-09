السعودية | محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يستقبل سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:45 صباحًا, 9 يناير 2020 م المناطق - واس استقبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بديوان المؤسسة أمس، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مجال التدريب التقني والمهني، وفي نهاية اللقاء عبر محافظ المؤسسة الدكتور الفهيد عن سعادته بهذه الزيارة متطلعا لتعاون كبير فيما بين البلدين في مجالات التدريب التقني والمهني.

من جانبه أشاد السفير بامخرمة لدى المملكة بالزيارة، مستمعاً لشرح عن آلية البرامج والجهود التي تقوم بها المؤسسة لتأهيل الشباب السعودي من الجنسين للانخراط في سوق العمل السعودي.

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