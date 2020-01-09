شكرا لقرائتكم خبر عن 12500 سجادة جديدة تكسوا المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية نايف الجحدلي أن تبديل السجاد يأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الإدارة، لتوفير كل ما يسهم في العناية بالمسجد الحرام وقاصديه.
من جانبه بين مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أن عدد السجاد المستبدل يصل إلى 12500 سجادة لتكسوا جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، لافتاً النظر إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تسعى إلى راحة قاصدي بيت الله الحرام حتى يتمكنوا من أداء نسكهم وصلواتهم في المسجد الحرام في أجواء إيمانية وطمأنينة كبيرة في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لهم حكومتنا الرشيدة .
كانت هذه تفاصيل خبر 12500 سجادة جديدة تكسوا المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.