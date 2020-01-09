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مصادرة ألعاب وعربات كهربائية بحدائق الشرائع بمكة

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2020-01-09

مصادرة ألعاب وعربات كهربائية بحدائق الشرائع بمكة

تم إيقاف الأنشطة المُخالفة والباعة الجائلين 

متابعات الخليج 365 - واس

صادرت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الألعاب الهوائية بالحدائق العامة بحي الشرائع، ومنعت تأجير الألعاب الكهربائية وأوقفت الأنشطة المُخالفة والباعة الجائلين، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على الحدائق العامة، بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد، أن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة لمنع الأنشطة غير المرخصة بالحدائق والمرافق العامة، وإيقاف العمالة المُخالفة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتوفير البيئة الصحية المُلائمة للأهالي، حفاظاً على سلامتهم وراحتهم.
وأشار “رئيس البلدية” إلى استمرار الحملات الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بالحدائق خلال الفترة القادمة، لاسيما خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد تزايداً لأعداد الباعة الجائلين في جميع الأحياء الواقعة في نطاق البلدية.

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