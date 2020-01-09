خبير أرصاد لـ”المواطن”: ثلوج على المملكة ودرجة الحرارة تحت الصفر

2020-01-09

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

توقع الراصد الجوي وخبير الأرصاد، علي مشهور، أن تتأثر أجواء المملكة بحالة مطرية مع تساقط للثلوج على بعض المناطق.

وقال مشهور في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إنه من المتوقع أن تبدأ الحالة المطرية اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل، حيث يكون التأثير بشكل أكبر على مناطق جازان وعسير والباحة والطائف والرياض والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

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كما توقع الراصد الجوي أن تبدأ الثلوج بالتساقط على مرتفعات اللوز وعلقان بمنطقة تبوك، وأجزاء من القريات وطريف من مساء اليوم الخميس وتزداد يوم غد الجمعة.

وتابع أن الحالة المطرية تعقبها موجة برد شديدة تتدنى معها درجات الحرارة الصغرى إلى أقل من الصفر مع احتمال تكون الصقيع بشكل واسع وخاصة على مناطق تبوك والجوف والحدود وحائل والقصيم.

أما عن أجواء جازان، فتوقع مشهور أن تتأثر أجواء المنطقة بحالة مطرية ربيعية اليوم الخميس وتستمر إلى يوم غد.

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