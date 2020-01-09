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فيديو.. عذرًا محمد الدرة شهيد القدس قتيل الفرس
متابعات الخليج 365 - الرياض
جرائم الهالك قاسم سليماني بحق العرب والمسلمين فاقت ضحايا الاحتلال الصهيوني بحق أبناء القدس وفلسطين عشرة أضعاف.
وفي عام 2019 كشف تقرير إحصائي صادر عن جهات فلسطينية أن شهداء انتفاضة القدس عام 2000 بلغ 11 ألف شهيد.
وأضاف التقرير أن شهداء العرب وفلسطين منذ عام 1948 داخل فلسطين وخارجها بلغ نحو 100 ألف شهيد.
فعذرًا محمد الدرة عذرًا بقية الشهداء، فإسماعيل هنية يرى في قاسم سليماني الذي قتل من العرب عشرة أضعاف قتلى رصاص الاحتلال الإسرائيلي من أجل مشروع الفرس شهيد القدس.
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