2020-01-09

غداً خسوف القمر الأول في 2020

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد المنطقة عددًا من الخسوفات القمرية والكسوفات الشمسية التي يترقبها هواة الفلك وعلماؤه خلال 2020، يصل عددها إلى 4 خسوفات قمرية وكسوفين للشمس.

ومن المنتظر أن تحدث يوم غد الجمعة ظاهرة خسوف القمر والذي لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات وذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (قارة أوروبا– قارة أسيا– معظم قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الشمالية).

وتستغرق جميع مراحل خسوف القمر منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وخمس دقائق تقريبًا.

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ويحدث خسوف القمر عندما يمر القمر عبر ظل الأرض، ولكن يحدث هذا فقط عند اكتمال القمر، وعندما يكون القمر على الجانب البعيد من الأرض من الشمس.

وعلى عكس كسوف الشمس، يمكن ملاحظة خسوف القمر من نصف الكرة الأرضية بأكمله.

وخسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية، حيث تحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل فيكون خسوفًا كليًّا، أو اقتران تقريبي فيكون خسوفًا جزئيًّا.

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