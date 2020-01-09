خالد بن سلمان يؤكد أن بلاده ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب

الخميس 9 يناير 2020

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي، أن بلاده ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب.



وكتب الأمير خالد بن سلمان على تويتر قائلا "المملكة وقيادتها دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي".

وتابع في تغريدة أخرى "أن كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات، وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات".

وفي وقت سابق، أكد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن بلاده تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل على إبعاد الشعب العراقي عن الحرب.

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وكتب الجبير في تغريدة عبر حسابه على تويتر "السعودية تنظر للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاده عن منزلقات الاقتتال والحرب".

وأضاف أن السعودية "ستقف إلى جانبه (الشعب العراقي) ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره".

واتّفق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة أن يؤدي الحلفاء الغربيون دوراً أكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال ترامب إن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين بالعراق لم يصب أي أمريكي، وكل جنودنا بخير.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.