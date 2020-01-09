شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنبه من رياح على «مكة» والان نبدء بالتفاصيل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد حماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤثر في تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظات الخرمة، تربة ، ورنية.
وقالت الهيئة أن هذه الحالة ستنتهي عند الساعة السابعة من مساء اليوم.
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