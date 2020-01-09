شكرا لقرائتكم خبر عن صديقتها المقربة تفجر مفاجأة: وفاة نجوى قاسم غيرطبيعية.. قررت الاستقالة من “العربية” فوصلها تهديد بعدم مغادرة الإمارات..! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وسائل إعلام تصريحات خطيرة على لسان الدكتورة ريما نجم، الصديقة المقربة لنجوى قاسم المذيعة الشهيرة في قناة “العربية” والتي وجدت جثتها في شقتها بالإمارات.

وقالت ريما إن هناك بعض الغموض والشكوك حيال موت الصحفية والمذيعة المعروفة في دبي.

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صديقتها المقربة تفجر مفاجأة: وفاة نجوى قاسم غيرطبيعية.. قررت الاستقالة من “العربية” فوصلها تهديد بعدم مغادرة الإمارات..! (شاهد)



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وتابعت أن المواقع الإخبارية نقلت أن نجوى قاسم فارقت الحياة بسبب جلطة قلبية ولكن هناك احتمالات أخرى بالأخص أن نجوى ما كانت تعاني من أي مشكلة صحية وكانت تعتني بصحتها وتراجع الطبيب كل فترة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، بحسب ما نقلته صحيفة “أنباء اليوم” المصرية.

وأردفت الدكتورة أنه وفقا لمعلوماتي أن نجوى كانت تنوي الانضمام لقناة إعلامية أخرى وتقديم استقالتها في قناة العربية ولكن قوبلت بالرفض وتمت محاولات كثيرة لثنيها عن قرارها ولكن نجوى اتخذت القرار ووصلتها رسائل تهديد بعدم الخروج من الإمارات.

وطالبت صديقة نجوى قاسم دولة الإمارات بكشف ملابسات هذا الحادث والكشف عن سبب الوفاة وبشكل دقيق لا يقبل الشك كي نطمئن من أنها لم تكن عملية اغتيال أو ما شابه.

وأضافت الدكتورة ريما أن نجوى كانت صديقة مخلصة وإعلامية واعية تبحث دوما عن الحقيقة وكارهة للتزوير والفبركة ومن افضل وأطيب أصدقائها.

هذا وتناقلت بعض المصادر أن هناك شكوك حول سبب وفاة المذيعة نجوى وزادت هذه الشكوك بسبب عدم السماح لذويها برؤية الجثة الا بعد مرور ساعات.

وكان المغرد القطري الشهير “بوغانم”، شكك قبل أيام بحقيقة وفاة نجوى قاسم، مستذكراً حادث وفاة الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت في دبي عن طريق قاتل مصري “مأجور” برتبة ضابط.

وتساءل “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”، هل وفاة #نجوى_قاسم طبيعية، أم بعدما قامت بالاستهزاء بالمتحدث باسم مليشيات خليفة حفتر أحمد المساري؟!

وأضاف خاتماً تغريدته ” عموما الشخصيات الإعلامية والبارزة في الامارات غير محصنين من الاغتيالات “.

وصدم الوسط الإعلامي اللبناني بفاجعة وفاة الصحفية نجوى قاسم، ونعاها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وقادة أحزاب ونواب بكلمات مؤثرة.

وأجمعت آراء اللبنانيين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم وخلافاتهم على أن رحيل قاسم البشوشة دوما يشابه فقدان جوهرة من جواهر تاج الإعلام في لبنان والعالم العربي الذي ظلت تتحفه بأخر برامجها “حدث اليوم” على قناة العربية الحدث.

وقاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية أهمها البرنامج اليومي “حدث اليوم” على قناتي “العربية” و”العربية الحدث”.

وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عاما في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى العربية في 2004.

وكانت قاسم كتبت آخر تغريدة على حسابها على تويتر عند العاشرة والربع ليلة رأس السنة قالت فيها: “يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان”.

وغرد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عبر تويتر قائلا: “صدمة حقيقية ومحزنة، أن ترحل نجوى قاسم في عز العطاء والشباب. رافقت مشوار تلفزيون المستقبل منذ تأسيسه وسطعت على شاشته نجمة متألقة، قبل أن تنتقل إلى دبي حيث تابعت التفوق والنجاح. خسارة لنا وللإعلام اللبناني العربي. رحم الله نجوى قاسم وأحر التعازي لأسرتها وأسرة العربية – الحدث”.