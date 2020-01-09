إليك 8 مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك

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أنقذت المضادات الحيوية بعد اكتشافها حياة الملايين من البشر والحيوانات وجعلت العمليات الجراحية أكثر أماناً، ولأن الإسراف في تناولها بحسب الأطباء يشكل خطورة على الجسد، فمن الأفضل تناول الأغذية التي تحتوي على مضاد حيوي طبيعي.

وأثبتت الدراسات أن هناك 8 أنواع من المضادات الحيوية تتوفر في نحو 11 وجبة غذائية ومشروب، وفي حال تناولها تتحسن قدرة الإنسان الطبيعية على مكافحة العدوى، وتشمل هذه الأطعمة:

الثوم: لاحتوائه على مركب “الأليسين” فهو ليس مضادا حيويا طبيعيا فقط، إنما به خصائص مضادة للفيروسات والفطريات والميكروبات.

ثوم

الفلفل الحريف: يعتبر مضاداً حيوياً ومضاداً للفطريات في الطبيعة، ويمكن تخفيف حريفة الفلفل بزيت الزيتون أو جوز الهند.

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الفلفل الحريف

خلاصة بذور الجريب فروت: يحتوي على نفس مكونات الصابون المضاد للبكتيريا، ويمكن استخدامها عبر ابتلاعها لعلاج العدوى البكتيرية، أو سطحيا للقضاء على الثآليل والوقاية من الأمراض المعدية.

الزنجبل: يستخدم من قديم الزمان كمضاد حيوي طبيعي، إلا أنه ثبت مؤخراً أنه يقي من الإصابة بالسرطان، ويمنع مشاكل الجهاز الهضمي،ويقي من السالمونيلا والليستريا.

الكرنب: لاحتواء الملفوف على مركبات الكبريت لذلك يسهم في توليد الغاز، ويدمر الخلايا الضارة، ويعتبر مضاداً قوياً للبكتيريا في حال تناوله نيئاً.

زيت جوز الهند: غني بمضادات الأكسدة ومضاد للفطريات، ويقوي جهاز المناعة.

خل التفاح: يقوم بدور المضاد الحيوي، كما يسهم في فقدان الوزن والوقاية من الإصابة بالسرطان.

مستخلص ورق الزيتون: لاحتوائه على حمض الأنيوليك، فإن ورق الزيتون يقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات..، بجانب أنه يستخدم كعلاج للحمى والملاريا.

