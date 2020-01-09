قاعدة ” الغنم بالغرم، والخراج بالضمان ” تتسبب برد قضية ، فما مفهوم هذه القاعدة

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شهدت المحاكم، قضية توضح مفهوم قاعدة ” الغنم بالغرم، والخراج بالضمان ” مع تجار الإبل؛ حيث ادعى المدعي بأنه اشترى إبل من شخص وبقيت لديه مدة طويلة ثم تبين أنها ملك للمدعى عليه فألزم بإعادتها له، ولذا طلب إلزام المد.
وأقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى، ودفع بأنه لم يوكل أحدا بإطعام الإبل ولذلك فهو غير مستعد بما طلبه المدعي، وبما أن المدعي استفاد من الإبل بالحليب والنتاج والغنم بالغرم والخراج بالضمان، قضت المحكمة برد طلب المدعي قيمة إطعام الإبل للمدة المذكورة.
وفي السياق نفسه، تعد قاعدة ” الغنم بالغرم ” ، قاعدة عظيمة تفيد من حيث المعنى أن من ينال نفع شيء، يتحمل ضرره، أو بتعبير آخر: أن التكاليف والخسارة التي تحصل في الشيء، تكون على من يستفيد منه شرعًا.
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