︎ :
.
حظي فيديو نشره مواطن لوالدته من أحد المطارات، بإعجاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد رئيس هيئة الطيران المدني عزمه التواصل مع الأسرة للاحتفاء بتصرف الأم.
ويظهر الفيديو الأم تنظف طاولة الطعام بعد الانتهاء من تناول الأكل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد (على ما يبدو)، وعلق عليه ابنها في تغريدة على حسابه في “تويتر” قائلاً: “أمي تنظف طاولة المطعم بعد ماخلصنا أكل تقول المطار جديد حرام”.
وحظيت هذه التغريدة بتداول لافت بين المغردين الذين أبدوا إعجابهم بالتصرف الحضاري للأم، وأعاد نشرها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، مؤكدًا أن الإحساس بالمسؤولية هو عادة الشعب السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر “الطيران المدني” يشيد بفيديو لمواطنة تنظف طاولة طعام بالمطار.. ويدعوها للاحتفاء بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.