النيابة اللبنانية تستدعي كارلوس غصن لاستجوابه

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أصدرت النيابة العامة اللبنانية مذكرة استدعاء بحق رجل الاعمال كارلوس غصن، وذلك لحضور جلسة التحقيق المنعقدة غداً الخميس في مكتب النيابة بقصر العدل في بيروت.
وجاء الاستدعاء الذي أصدره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بغرض الاستماع إلى إفادة غصن الرئيس السابق لتحالف “نيسان – رينو” حول اتهامات ومطالبات يابانية بتوقيفه.
وكان القضاء الياباني قد طلب مؤخراً من الإنتربول إحضار رجل الأعمال اللبناني بتهمة ارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية.
ونجح غصن قبل ذلك في خداع اليابانيين بخروجه من البلاد وتخلصه من القيود المفروضة على إقامته الجبرية، حيث اختبأ في صندوق مخصص لنقل الآلات الموسيقية وطار إلى تركيا ومنها إلى لبنان.
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