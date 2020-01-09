السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس



الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية) فيما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).و إنخفاضًا في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط و جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.