شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء والان نبدء بالتفاصيل
وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بالسفراء الجدد في المملكة، وحملهم -أيده الله- نقل تحياته لقادة دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم.
ونقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة. وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.
حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ورئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.