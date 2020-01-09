شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء والان نبدء بالتفاصيل

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة. وتسلم -أيده الله- أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كوستاريكا فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، وسفير جمهورية تشيلي خورخي داكاريت، وسفير جمهورية كوسوفا لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود دوشانكا جينيتش، وسفير جمهورية تنزانيا علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي سيدي عالي، وسفير جمهورية موريشيوس شوكت علي سودهن.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بالسفراء الجدد في المملكة، وحملهم -أيده الله- نقل تحياته لقادة دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم.

ونقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين دولهم والمملكة. وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ورئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين.