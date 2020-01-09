انحسار مخاوف الحرب يهبط بالذهب من ذروة 7 سنوات

الخميس 9 يناير 2020

فقد الذهب أكثر من 1% بعد أن قفز فوق مستوى 1600 دولار للمرة الأولى في نحو 7 سنوات الأربعاء، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدأت المخاوف من صراع أكبر مع إيران.



ووفقا لرويترز، بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا نحو 1% إلى 1560.36 دولار للأوقية (الأونصة).

كانت الأسعار صعدت في وقت سابق من الجلسة إلى 1610.90 دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ مارس/ آذار 2013.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1561.80 دولار.

وقال ترامب إن الصواريخ الإيرانية التي ضربت قاعدتين في العراق لم تصب أيا من القوات الأمريكية بأذى وإن طهران تتراجع.

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وفي وقت سابق من الجلسة، قفز الذهب 2.4% بعد أن ردت إيران على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي. وأثار الهجوم الأمريكي مخاوف من حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: "التوقعات تشير إلى أننا لن نرى حربا، لذا قد تلحظ بعض الضعف. باقي المحفزات ما زالت قائمة بالنسبة للذهب".

وأضاف: "قد نرى بعض التراجع إلى 1550 دولارا، لكن في النهاية من المرجح أن نرى الأسعار تواصل الصعود إلى 1640 دولارا في المدى القصير".

في غضون ذلك، واصل البلاديوم موجة صعوده، غير عابئ بمعظم أحداث السوق المؤثرة على المعادن النفيسة الأخرى.

وارتفع سعر المعدن 2.4% في المعاملات الفورية إلى 2101.47 دولار، مقتربا من ذروته القياسية 2108.81 دولار التي بلغها في وقت سابق من الجلسة.

ونزل البلاتين 1.1% إلى 960.14 دولار للأوقية، في حين فقدت الفضة 1.1% أيضا لتسجل 18.20 دولار. كانت الفضة بلغت في وقت سابق ذروة 4 أشهر عند 18.85 دولار.