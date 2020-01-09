حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

︎ : . يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية. وتكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية. بينما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. كما تبدأ درجات الحرارة با الانخفاض على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة





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