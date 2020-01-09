حكومة اليمن تجدد مطالبتها بتصنيف الحوثيين حركة إرهابية

الخميس 9 يناير 2020

جددت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء، مطالبتها المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية "حركة إرهابية"، ومنع تنقل وسفر عناصرها وقياداتها وتجميد أصولها وأموالها.



جاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وأضاف أن "ميليشيا الحوثي حاولت مؤخرا تضليل المجتمع الدولي بالترويج لخدعة وجود تيارين داخلها متطرف ومعتدل، والقول إن علاقتها مع طهران تحالف سياسي طارئ له ظروفه وليس ارتباطا في المشروع والمنهج الفكر والعقيدة".

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي نجحت بالفعل في إقناع المجتمع الدولي بهذه الخدعة وبإمكانية تحجيم التطرف لصالح الاعتدال والفصل بين الحوثي وإيران للمضي في مسار سياسي لحل الأزمة، بينما هدفها الحقيقي كان المزيد من المراوغة وكسب الوقت لتعويض خسائرها وترتيب صفوفها، وفق تعبيره.

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وأكد وزير الإعلام اليمني، أنه و‏مع سقوط العقل المدبر للمد الفارسي في المنطقة (في إشارة لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني) سقط كل هذا المشروع واتضح للجميع حقيقة أنه لا وجود لتمايز داخل الميليشيا.

وقال إن الحوثية بذرة إيرانية شيطانية خالصة، ونسخة أكثر تطرفا من ميليشيا حزب الله اللبناني والحشد الشيعي العراقي.

وشدد الإرياني على المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ضرورة إدراك هذه الحقيقة والتعامل مع ميليشيا الحوثي على قدم المساواة مع باقي الأذرع الإيرانية في المنطقة، داعيا إلى دعم جهود الحكومة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اليمني.